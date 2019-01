Torna "Haxa", il secondo capitolo della saga tecno-fantasy

La lotta per il controllo dell ’energia occulta Haxa continua. La saga a fumetti tecno-fantasy di Nicolò Pellizzon torna con il secondo volume “Ombre d’acqua” (edito da BAO Publishing, pp. 192, euro 19). In questo nuovo capitolo le due scuole di magia, gli elementalisti e i gotiani, si contrappongono per ottenere il dominio dell’energia che scorre attraverso la materia.

La saga racconta le avventure di un gruppo di maghi fuorilegge che cercano di fuggire dalla polizia antimagica dopo che il mondo si è accorto di come l’Haxa possa cambiare tutte le carte in tavola. Infatti diversi eventi mostreranno come il conflitto per il controllo dell’energia occulta non sia una questione che riguarda solo le due scuole magiche.



Nicolò Pellizzon con la sua graphic novel riesce a riportare il mondo di Haxa vicino alla realtà del lettore, arricchendo la storia con i temi dell’amicizia e della comprensione della natura del mondo.