“Irmina”: una storia vera d’amore e di guerra

Irmina è una ragazza intraprendente che nei suoi anni di studi a Londra incontra Howard, uno dei primi studenti neri iscritti a Oxford. La loro è un’amicizia profonda tra due persone sole ed emarginate la cui relazione verrà messa in pericolo dalla guerra. Tornata in Germania, nella Berlino nazista, Irmina scopre che i suoi ideali di uguaglianza possono essere messi in discussione.



Barbara Yelin racconta, così, un’epoca tragica attraverso i drammi interiori di una donna divisa tra promesse d’amore e sogni di successo.



In anteprima per i lettori di Tgcom24 alcune tavole del fumetto