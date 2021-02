"Storia di un bambino al microscopio", ecco come spiegare ai figli la procreazione assistita

"Come sono nato?", è la fatidica domanda che arriva a mamma e papà dal proprio figlio alla scoperta di sé. Una domanda che merita una risposta semplice e completa, anche quando la cicogna è arrivata con l'aiuto della procreazione medicalmente assistita. Un percorso di coppia coraggioso, che spesso arriva dopo anni di tentativi e una sentenza senza appello, un iter sanitario per nulla facile dal punto di vista fisico ed emotivo. Nasce con l'intento di spiegare ai bimbi nati da pma il loro arrivo in famiglia l'albo illustrato "Storia di un bambino al microscopio", di Lucia Maroni (Publistampa Edizioni).

Mamma milanese 40enne, Lucia Maroni, appassionata di teatro e pedagogia, durante le cure mediche della PMA si è resa conto di quanta reticenza ci fosse nel raccontare questa realtà. E così ha voluta testimoniarla in una dimensione onirica, immersa tra cellule al microscopio che si fondono con le stelle, una piccola "scintilla di desiderio" che diventa un "bambino vero".

"La PMA richiede molta pazienza e determinazione, è una strada in salita, ma se si può condividere con qualcuno diventa più semplice percorrerla - confessa Lucia Maroni a Tgcom24. - Mi piacerebbe che fosse un argomento di cui poter parlare con serenità e naturalezza, anche ai bambini, che hanno il diritto di sentirsi raccontare la propria storia con sincerità e tenerezza. Vorrei che questo albo raggiungesse librerie, biblioteche, ospedali, consultori, perché i genitori che hanno affrontato questo percorso possano rispecchiarsi e trovare immagini e parole attraverso cui raccontarsi ai propri figli".

Consigliato ai piccoli lettori dai 6 anni in su, in realtà l'opera, con le illustrazioni di Anna Formilan, ha lo scopo di raggiungere i genitori che hanno fatto ricorso alla cosiddetta "fecondazione artificiale", chi si appresta a intraprendere il concepimento in vitro e chi vorrebbe farlo. Ma, soprattutto, a coloro che in generale vogliono saperne di più.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:





Storia di un bambino al microscopio

di Lucia Maroni

Illustrazioni di Anna Formilan

Publistampa Edizioni

€15

Per informazioni sull'acquisto cliccare qui