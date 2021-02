"Un giorno lo dirò al mondo", il ritorno in libreria di Alessandro Milan

Ufficio stampa

E' a metà tra l'inchiesta giudiziaria e il racconto autobiografico "Un giorno lo dirò al mondo", il nuovo libro di Alessandro Milan per Mondadori, ispirato alla vicenda dell'italo-americano Derek Rocco Barnabei, giustiziato in Virginia nel 2000 dopo la condanna a morte per l'uccisione della fidanzata Sarah Wisnosky. La sentenza arrivò nel 1993 al termine di un processo indiziario durato tre settimane e Milan seguì da vicino per Radio 24 la vicenda. Il giornalista intervistò più volte Barnabei e collaborò a due straordinarie dirette dal braccio della morte; oggi, in queste pagine, ripercorre un incontro umano che lo ha investito e segnato personalmente. Per vent'anni Milan ha cercato risposte agli interrogativi e ai dubbi sulla verità di Derek, seppure nella convinzione che nessuna risposta possa giustificare la barbarie di una condanna a morte.