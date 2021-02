Un nuovo giallo di Fabiano Massimi, in libreria arriva "Il club Montecristo" 

Ufficio stampa

Un terribile delitto, un indiziato perfetto ma innocente e una segretissima squadra di ex detenuti deciso a salvarlo: sono questi gli ingredienti del nuovo giallo per Mondadori di Fabiano Massimi, che dopo aver firmato il bestseller "L’angelo di Monaco", torna in libreria con "Il club Montecristo". Così, quando Viviana, giovane impiegata di una galleria d’arte, viene ritrovata uccisa nel suo appartamento, i sospetti della polizia si concentrano sull’ex detenuto Danilo Secchi, che anni prima aveva compiuto un omicidio con lo stesso modus operandi. Dalla sua parte, però, c'è il Club Montecristo, un’associazione capillare di ex galeotti decisi a far giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe garantirla è troppo miope per riuscirci.