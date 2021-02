"Nonostante tutto", un amore a fumetti dalla... Z alla A

Ufficio stampa

Non la classica storia d'amore ma un amore dalla Z alla A. E' quello che scrive e disegna Jordi Lafebre, fumettista di Barcellona già vincitore del Lucca Comics & Games 2020, per BAO Publishing in "Nonostante tutto", suo nuovo graphic novel in uscita l'11 febbraio. La Z è quella di Zeno, la A è quella di A, i protagonisti di questa passione che va al contrario. Lui è un affascinante scapolo impenitente e spirito libero, marinaio ma anche dottorando in fisica (da una vita) e libraio; lei è una donna appassionata, carismatica, forte e virtuosa, moglie e madre, che è stata il sindaco del suo paese per una vita, ora pronta ad andare in pensione.