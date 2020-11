Sotto l'Albero arriva Zerocalcare con "A babbo morto. Una storia di Natale"

Ufficio stampa

Una vicenda che farebbe impallidire lo Scrooge di Dickens è "A babbo morto. Una storia di Natale" di Zerocalcare. Per la prima volta in assoluto e in contemporanea il libro è in due versioni: il fumetto, edito da BAO Publishing, e l'audiolibro, prodotto e distribuito da Storytel, un vero adattamento originale con le voci di Zerocalcare, Neri Marcorè e Caterina Guzzanti. Cosa accade questa volta al Polo Nord? Babbo Natale non c'è più e tocca ai suoi figli, Figlio Natale e Figlia Natale, gestire l'azienda di famiglia. Così Zerocalcare scrive e illustra, con i colori realizzati da Alberto Madrigal, una favola delle feste che farebbe sembrare, come appunto anticipato, l'Ebenezer Scrooge del "Canto di Natale" di Charles Dickens una tenera educanda! Ecco perché.