"La scuola di pizze in faccia", al via il booktour di Zerocalcare

Arriva in libreria "La scuola di pizze in faccia del professor Calcare" , la nuova raccolta di storie di Zerocalcare . Si tratta della più corposa della sua produzione editoriale: si parla di Pokémon e di Star Wars, dell'Hoverboard e di Game of Thrones come pure di impegno, di unioni civili, di senso civico, questioni culturali e indignazioni. Il booktour che accompagna l'uscita del volume inizia il 21 ottobre a Milano presso la Feltrinelli (Piazza Piemonte), poi il 22 ottobre la tappa a Roma sempre presso la Feltrinelli (via Appia Nuova), passando per il festival Lucca Comics & Games 2019 e una serie di date lungo la Penisola.

In "La scuola di pizze in faccia del professore Calcare" risulta un ritratto di Zerocalcare, autore popolare versatile e fuori dagli stereotipi, che racconta come nessun altro tutti gli aspetti della vita quotidiana. La prima tiratura di questo volume contiene otto pagine in più allo stesso prezzo. L'edizione ha un logo dorato in copertina e sul dorso, per riconoscerla dalle successive ristampe, che saranno prive delle otto pagine aggiuntive.

Il volume si articola in tre sezioni: una di storie pop e quotidiane, una di storie di testimonianza e impegno sociale, e una di storie legate al cinema e alla televisione. A fare da collante alle tre sezioni, una nuova storia inedita di venticinque pagine, in cui l'autore di Rebibbia ragiona su come si concilino in lui il lato più leggero e quello più impegnato, in un mondo che vorrebbe gli autori facilmente classificabili, senza ambiguità nelle scelte dei temi di cui raccontano. L'indice chiarisce la cronologia delle storie e la provenienza (blog, riviste, post online, siti).

IL BOOKTOUR - Zerocalcare incontra i lettori e dedica il suo nuovo libro

