Roma, inaugurata la tomba François, il Ministro Giuli: "Lo Stato cercava di acquisirla dal 2014"

Nell'occasione, il ministro Giuli ha annunciato la volontà del Ministero della Cultura di entrare nella Fondazione Vulci: "Per contribuire direttamente alla Tutela e alla valorizzazione di uno dei siti archeologici più importanti d'Europa, rafforzando la collaborazione con le istituzioni e il territorio". "La Tomba François - ha detto il Ministro - custodisce una parte fondamentale della nostra storia. Racconta le radici della civiltà etrusca, il rapporto con Roma e la comune eredità del Mediterraneo. Ci ricorda come l’identità italiana sia il frutto di una storia millenaria, fatta di incontri, trasformazioni e condivisione".