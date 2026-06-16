Il ministro Giuli in visita in Grecia: sul tavolo la collaborazione scientifica con Atene

Il ministro della Cultura Giuli in visita Grecia: sul tavolo la collaborazione scientifica con Atene
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Il titolare del dicastero della Cultura ha inaugurato due mostre ad Atene e visitato a Salonicco un laboratorio di beni finiti in possesso di un trafficante di opere d'arte e recuperate grazie alla sinergia Italia-Grecia
Si è conclusa a Salonicco la visita in Grecia del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Dopo la giornata di lunedì ad Atene, durante la quale il ministro ha inaugurato due mostre insieme all'omologa greca Lina Mendoni, la visita è proseguita a Salonicco con una serie di appuntamenti dedicati alla collaborazione scientifica e alla diplomazia culturale. Giuli, accompagnato dal Capo dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale del MiC Luigi La Rocca, ha visitato presso il Museo archeologico di Salonicco il laboratorio congiunto di studio, ricerca e ricomposizione dei reperti archeologici recuperati da Italia e Grecia grazie a un’operazione di rivendicazione su beni acquisiti illecitamente dal noto trafficante d’arte britannico Robin Symes.
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Nel suo intervento alla conferenza stampa con la ministra della Cultura greca Mendoni, Giuli ha sottolineato il valore politico e culturale della collaborazione in corso. “Vedere da vicino il lavoro svolto dai nostri esperti e dai colleghi greci è la dimostrazione più concreta di quanto la collaborazione tra Italia e Grecia possa produrre risultati di alto significato scientifico e culturale”, ha sottolineato il ministro. A un anno dalla firma del memorandum d’intesa tra i ministeri della Cultura italiano e greco, il ministro Giuli ha evidenziato come l'accordo abbia consentito di mettere in comune competenze e professionalità d’eccellenza per perseguire un obiettivo condiviso: “Restituire alle comunità d’origine, grazie alla forza gentile della cooperazione tra governi amici, quanto la criminalità transnazionale aveva depredato”.
Significativo è stato il momento della restituzione alla Repubblica Ellenica di 145 monete provenienti dagli scavi dell’Odeion di Kos e rinvenute nei depositi del Museo Nazionale Romano. Il ministro Giuli ha dichiarato: “La restituzione odierna non rappresenta soltanto il ritorno di un importante nucleo numismatico nel suo luogo di origine. Costituisce anche il simbolo di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla conoscenza e sulla cooperazione. Italia e Grecia, custodi di una parte fondamentale della storia del Mediterraneo, possono affrontare insieme le sfide della tutela del patrimonio culturale, trasformando la collaborazione scientifica in un autentico strumento di diplomazia culturale”.
La visita a Salonicco si è conclusa nel pomeriggio con un sopralluogo congiunto dei due ministri della Cultura agli scavi archeologici in corso alle stazioni Venizelou e Aghia Sophia della metropolitana di Salonicco, gestita dalla società Thema S.A., controllata dalla Azienda Trasporti Milanesi (ATM). Giuli e Mendoni si sono confrontati sulle rispettive esperienze nazionali circa lo sviluppo di infrastrutture civili strategiche, compatibili con la tutela del patrimonio culturale.