Reggio Calabria, inaugurata "Opera": l'installazione architettonica di Edoardo Tresoldi

Gli eventi - Suggestiva l'installazione sonora del musicista e compositore Teho Teardo con cui ha raccontato la fusione tra "Opera" e l'ambiente che la circonda, in tre momenti della giornata: mattina, pomeriggio e sera. Non sono mancati contributi poetici e performance musicali. A sorpresa, il 12 settembre, si è esibito anche Brunori Sars, noto cantautore calabrese, vincitore del premio Tenco 2020.

L'opera - L'architettura, composta da 46 colonne che raggiungono gli otto metri di altezza, è stata progettata all'interno di un parco di 2.500 metri quadri. Il monumento, che ricorda un tempio greco, è attraversabile e completamente fruibile per cittadini e visitatori, nato con l'intento di dare risalto alla bellezza del lungomare.

Reggio Calabria, inaugurata Opera: l'installazione permanente di Edoardo Tresoldi

L'artista - "Opera" è la seconda installazione di Tresoldi in Calabria, dopo il "Collezionista di Venti" a Pizzo nel 2013 e la seconda grande opera pubblica permanente in Italia dopo la "Basilica di Siponto" in Puglia, commissionata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).