Musei, ecco 13 nuovi direttori, il ministro Franceschini: "Scelto il meglio a livello internazionale" 

L'influencer Chiara Ferragni in visita agli Uffizi

Non solo gli Uffizi a Firenze, i Ferragnez hanno definitivamente scelto la cultura da abbinare alle loro vacanze tutte italiane, tra resort, mare, relax... di lusso. Così sia Chiara Ferragni che Fedez continuano a pubblicare sui loro profili social da milioni di follower gli scatti del loro viaggio nel Belpaese tra musei, gallerie e chiese riccamente affrescate, visitati insieme al piccolo Leo. Dai Musei Vaticani di Roma, fino in Puglia. Così le ultimissime foto-ricordo pubblicate, rimandano alle tappe pugliesi nelle sale del Museo Archeologico di Taranto e nella Basilica di Santa Caterina D’Alessandria in Galatina