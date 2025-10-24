Pistoia proclamata Capitale italiana del libro 2026

Pistoia, piazza del Duomo © Istockphoto
È Pistoia la città proclamata Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano. Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all'unanimità ha per titolo "Pistoia: l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro". Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma.
"Ci ritroviamo a celebrare la cultura nella cornice di una delle biblioteche più belle esistenti a Roma (Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Palazzo del Collegio Romano). Non c'è niente di più bello di arrendersi alla forza della lettura, alla sua potenza evocativa e alla forza simbolica della parola scritta che è da sempre veicolo di civiltà" ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "Una città che si candida per Capitale del libro deve sapere che c'è molto di più oltre al libro: c'è la comunità, la relazione, ci sono le persone, altrimenti i libri resteranno materia viva ma non dinamica", ha concluso il ministro.