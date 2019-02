Neologismi 2018, la Treccani registra la parola "Ferragnez"

L'introduzione di "viadotticidio", inteso come il procurato crollo di un viadotto e la conseguente presenza di vittime, è avvenuta in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova il 14 agosto 2018. Per "orgasmometro" si intende invece il test medico che analizza le caratteristiche e l'intensità del piacere sessuale femminile.



I nuovi termini - Tra gli altri termini presenti nel "Libro dell'anno 2018", sono citati anche "sex doll" (bambola di silicone, dotata di intelligenza artificiale, destinata al piacere sessuale dell'utente") ed "eurish" (una sorta di nuova lingua che si aggira per l'Europa). Un'ultima menzione spetta alla locuzione "spread delle parole" o "spread verbale", con il significato di "effetto negativo di aumentare la volatilità su Borse e titoli di Stato italiani provocato dalle dichiarazioni contraddittorie di esponenti della maggioranza governativa in tema di politica economico-finanziaria".