"Nata sotto una buona stella", il libro di Gessica Notaro

Esce l’8 giugno "Nata sotto una buona stella" (Mondadori), il toccante libro di Gessica Notaro , la giovane sfigurata dall’acido per "amore", ma uscita più forte di prima da quella esperienza così dolorosa.Con una voglia di vivere testimoniata da queste parole: "Nulla è mai perduto finché riusciamo a credere fermamente nei nostri sogni e a rimanere saldi nella fede. E' di questo che sono fatti i miracoli. E' di questo che siamo fatti noi". Era il 10 gennaio 2017, a sei anni esatti dalla morte del fratello, quando Gessica viene ferita al volto con l’acido. E' allora che indossa per la prima volta una benda, nera come quella dei pirati, ma tempestata di glitter... Perché, secondo Gessica, siamo noi a scegliere come guardare il mondo: anche quando tutto sembra nero, possiamo decidere di cercare le lucciole.

Così, quando ancora è ricoverata in ospedale, Gessica pensa a come rialzarsi, a come sfruttare la sua popolarità per aiutare altre vittime di manipolazione e di violenza.



La dipendenza affettiva spesso affonda le sue radici nei nostri punti più fragili. Ad appena vent’anni Gessica perde il padre. L’anno successivo, il fratello. Dopo il lutto, il dolore, il pianto, le crisi di panico, quando è convinta di aver finalmente trovato il modo di sopravvivere, ecco materializzarsi nella sua vita un uomo che sembra perfetto. E' di una bellezza abbagliante: mulatto, occhi verdi, riccioli biondi, viso angelico su un corpo statuario. Quando entra in una stanza la contamina con la sua allegria.

Come se fosse vittima di un incantesimo, Gessica decide all’istante che si prenderà cura di lui, che lo accoglierà, che sarà per lui famiglia. Potrebbe sembrare l’inizio di una romantica storia d’amore. In realtà, per Gessica inizia un nuovo calvario che porta allo stalking, fino a culminare in un’aggressione di inaudita violenza.



Nata sotto una buona stella

di Gessica Notaro

Mondadori

Pagine 228

18 euro