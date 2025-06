Macron vuole la musica elettronica francese patrimonio Unesco

"Allons enfant de la French Touch, le jour de gloire est arrivèe". A dirlo, parafrasando l'inizio della Marsigliese, è proprio il presidente Emmanuel Macron che in un'intervista all'emittente radiofonica Fréquence Gaie non si è nascosto: il suo obiettivo è far diventare la musica electro-house transalpina patrimonio immateriale dell'Unesco. Macron fa in particolare riferimento al French Touch, il termine ombrello con cui si fa riferimento agli anni d'oro della scena a cavallo degli anni Novanta e Duemila. Tutti i dj negli ultimi trent'anni hanno avuto nelle loro valigette (e poi nelle loro penne USB) dei riempi-pista concepiti Oltralpe da nomi come Daft Punk, Cassius, Dimitri From Paris, Air, SebastiAn e chi più ne ha più ne metta. Un ben di Dio che meriterebbe effettivamente di essere preservato come già accaduto di recente, sempre grazie all'interessamento dell'uomo politico più in vista del Paese, ad altre eccellenze nate nei pressi di Parigi come la baguette o i profumi di Grasse.