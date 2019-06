Morto Philippe Zdar del duo francese Cassius

I Cassius si sono formati nel 1988, esordendo discograficamente nel 1999. Hanno all’attivo 5 album, con brani di successo come "Toop Toop", "Feeling For You" e "The Sound Of Violence". L’ultimo disco, "Dreems", sarebbe dovuto uscire il 21 giugno, anticipato dal singolo "Don’t Let Me Be".



Il French Touch è nato oltralpe proprio nella seconda metà degli anni novanta (estendendosi fino alla prima metà degli anni duemila), caratterizzato da un particolare mix di synth-pop, elettronica e funky house. Oltre ai Cassius, sono stati protagonsiti della scena Étienne de Crécy, Dimitri from Paris, Daft Punk, Air, Mr. Oizo e Laurent Garnier.



Zdar era anche un importante produttore. C'è il suo zampino dietro a dischi di Phoenix, Daft Punk, Kayne West, Beastie Boys.