"Puccini 100 - Vissi di nona arte", l'omaggio dei grandi del fumetto al compositore

Luigi Bona, direttore di WOW Spazio Fumetto: “Fin dalla sua apertura il nostro museo ha sempre partecipato alle edizioni di Prima Diffusa in collaborazione con il Comune di Milano e il Teatro alla Scala. Quest’anno lo facciamo allontanandoci un po’ dalla prima scaligera, di cui come da tradizione ospiteremo la diretta il 7 dicembre, omaggiando una ricorrenza che quest’anno ha influenzato tutte le stagioni liriche del mondo, ossia il centenario pucciniano. Lo facciamo per rendere omaggio a un compositore che ha operato molto a Milano, anche in collegamento ideale con la grande mostra “Fumetto: un miracolo a Milano” che ospitiamo in questi mesi, dedicata alla nostra città come è stata raccontata dal fumetto. Abbiamo così voluto riproporre opere realizzate in passato per le mostre che abbiamo allestito in occasione delle prime scaligere con “Madama Butterfly” e “Tosca” ma anche continuare il percorso commissionando a importantissimi autori del fumetto italiano gli omaggi alle altre opere. Manara, Ziche, Silver, Andolfo, Palumbo, Villa, Airaghi, Celoni, Sciarrone, Bianchi, Ambu, Carnevali e Dossi ci hanno regalato ognuno un Puccini diverso, ora divertente, ora drammatico. Un omaggio che il nostro museo regala alla città per celebrare uno dei suoi figli “adottivi” più celebrati al mondo”.