"Typeart Beijing", la mostra di Lorenzo Marini a Pechino

La mostra ha lo scopo di confrontare la cultura orientale con quella occidentale. E le opere di Lorenzo Marini sono state scelte apposta perché la calligrafia cinese si esprime per ideogrammi che nascono dal figurato, esattamente come la TypeArt. Proprio per questo l’opera EASTWEST rappresenta l’alfabeto occidentale, realizzato con lo stile orientale, creato appositamente per celebrare la ricorrenza dei cinquant’anni del rapporto Italia Cina. L’importanza di questo avvenimento si evince anche dalla durata della mostra: per sei mesi i visitatori troveranno le opere e le installazioni del maestro a Pechino, poiché la mostra terminerà il 25 febbraio 2025.