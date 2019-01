Mito, retroscena e qualche polemica: Beppe Carletti racconta la storia dei Nomadi

Il racconto è godibile, non mancano i retroscena, il racconto dei successi ma anche dei momenti difficili, come in quell'annus horribilis 1992, con la malattia e la morte di Augusto. Un passaggio chiave, che avrebbe potuto significare la fine del gruppo e che invece fu solo un punto di svolta, la fine di una prima fase gloriosa e l'inizio di una seconda. Mettere la storia del gruppo sotto forma di dialogo con Daolio è l'espediente usato per certificare una volta per tutte che Augusto è ancora parte della storia dei Nomadi, mai dimenticato



E Carletti inoltre ci mette del pepe. Un bel po' di pepe. Perché nel corso di tutto il libro i momenti in cui si toglie qualche sassolino (che in alcuni casi diventano macigni) dalle scarpe sono numerosi. In particolare Carletti non risparmia frecciate senza tanti giri di parole nei confronti di ex componenti del gruppo come Umbi Maggi, Cristiano Turato e, soprattutto, Danilo Sacco, il cantante che sostituì Daolio per poi andarsene creando una frattura anche nella fan base della band.



Ma trovano spazio anche le polemiche con chi lo ha accusato in varie occasioni di speculare sulla memoria Augusto o di contro di non onorarla abbastanza e, in ultimo, di gestire i Nomadi come fossero cosa sua (come se si potesse dire che non lo sono...). In alcuni passaggi si ha proprio l'impressione di trovarsi di fronte a una resa dei conti dopo aver ingoiato tanti rospi nel corso degli anni. Sicuramente ne esce un quadro con luci e ombre, e come tale apprezzabile, per quanto parziale e limitato al punto di vista di Carletti, perché diverso dalle classiche autobiografie santificate dove i passaggi scomodi vengono tralasciati sull'altare dell'agiografia. Che siate "Carlettiani" o critici, se avete amato i Nomadi è una lettura imprescindibile.



Beppe Carletti con Marco Rettani

"Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carletti"

Mondadori

150 ppgg - 19 euro