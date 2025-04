A Milano l’installazione "Paradiso" e la mostra "Es Brent!" di Gian Maria Tosatti

Il progetto Paradiso è prodotto da: Eco Contract+Eco Design e Brembo, due realtà che hanno già collaborato nel 2024 e che ora vogliono valorizzare l’arte come strumento narrativo, unendo cultura e architettura, e creando un dialogo tra passato e futuro, in cui l’arte diventa un mezzo per raccontare la rigenerazione urbana. Attraverso questa iniziativa, Eco Contract+Eco Design vuole mostrare i Magazzini Raccordati, che saranno oggetto di un’importante riqualificazione, e sensibilizzare il pubblico sul processo di recupero di quest’area storica, restituendola alla città con una nuova identità: la loro nuova sede. Per Brembo, l’opera si inserisce nel percorso intrapreso dall’azienda alcuni anni fa, ispirato dalla vision “Turning Energy into Inspiration”, che promuove la passione attraverso l’arte e il design, abbracciando nuove sfide e avventurandosi in territori diversi dall’automotive come la creatività artistica, rafforzando al contempo il legame tra l’azienda e la comunità con un impatto duraturo e significativo. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera e del Politecnico di Milano ed è patrocinato dal Comune di Milano.