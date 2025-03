A Roma "Caravaggio 2025", ventiquattro opere star per una mostra di ricerca

Ecco allora il ritrovato "Ritratto di Maffeo Barberini", esposto per la prima volta solo pochi mesi fa; l'"Ecce Homo", recentemente riscoperto, che torna in Italia dopo quattro secoli dalla Spagna; i due "san Giovanni Battista" sulla stessa parete come mai accaduto; la prima versione della "Conversione di "Saulo che appartiene a una collezione privata; e "Il Martirio di Sant'Orsola", capolavoro delle collezioni di Intesa Sanpaolo, che è stato oggetto di un importante lavoro di ripulitura che ha portato alla luce tre nuove figure scomparse nel tempo. Il quadro è solitamente esposto a Napoli presso le Gallerie d'Italia della Banca, che avranno per l'occasione in prestito dalla Galleria Borghese la "Dama con liocorno" di Raffaello, come ha spiegato Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d'Italia.