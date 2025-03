Il mondo visionario di Luigi Serafini in mostra al Labirinto della Masone

Il Codex Seraphinianus è universalmente riconosciuto come il capolavoro di Luigi Serafini: la meticolosa ma delirante enciclopedia di un mondo che non esiste, tanto incomprensibile quanto chiara. La lingua del Codex è composta da simboli grafici dalle curve sinuose, che rifiutano angoli, spigoli e linee rette. Sono parole inesistenti ma allo stesso tempo piene di significato, che descrivono un mondo irreale ma non per questo meno vero. Nel corso degli anni in molti hanno provato a decifrare il codice, ma l'artista conferma: "C'è un movimento… E' una cosa visiva, una sensazione, viene prima il disegno. Non c'è nessun suono. E' puro segno grafico". Dall'Italia alla Cina passando per Francia, Russia, Spagna, Olanda e Germania… le edizioni di un libro che non si può leggere come è il Codex, sono state numerosissime. Ma il primo a puntare sul progetto visionario è stato Franco Maria Ricci, che ha accettato di pubblicare l'opera nel 1981. Un'opera che ha stregato personaggi del calibro di Italo Calvino, Federico Fellini e Tim Burton e che si apre a un racconto inedito sulla sua genesi. La mostra dedica quindi ampio spazio al Codex attraverso un’immersione, appositamente ideata da Maddalena Casalis in collaborazione con Luigi Serafini stesso. Numerose tavole che lo costituiscono sono accostate a sculture che portano nel mondo tridimensionale le visioni di quelle pagine.