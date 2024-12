"Milano in tram": l'elegante viaggio "su rotaia" di Roberta Cordani

Più di trecento importanti fotografie ci introducono ad affascinanti passeggiate milanesi: immagini d’epoca, tratte dall’Archivio storico di Atm e dal reportage di Mario De Biasi, accanto ad altre recentissime scattate per questo libro da molti fotografi milanesi. E poi ci sono storie, emozioni, racconti narrati dalla voce di oltre trenta prestigiosi autori: Carla Fracci “figlia di un tranviere” rievocata dal figlio Francesco Menegatti. Quest'ultimo ricorda che il nonno scampanellava per salutare la ballerina che avrebbe poi intrapreso una carriera da étoile e come quest'ultima si meravigliò nel trovare i suoi amati tram a San Francisco; il senatore Pietro Ichino racconta il legame con i tram di Gigi Pedroli, l’artista recentemente scomparso, l’attore Gigio Alberti che si scopre narratore, e poi scrittori (Rosa Teruzzi, Luca Crovi), giornalisti (Ferruccio de Bortoli, Paolo Maggioni), autori televisivi e radiofonici (Elisa del Mese, Martino Migli), sceneggiatori di fumetti (Mauro Boselli, Luigi Mignacco), fotografi (Lorenzo De Simone, Roberto Arsuffi), esperti milanesi (Giacinta Cavagna di Gualdana, Claudio Nelli di Urbanfile), tranvieri che ci raccontano il loro lavoro e direttori che ci accompagnano in visite speciali ai loro musei, tutti raggiungibili in tram (il Museo della Scienza e Tecnologia, la Fondazione Arnaldo Pomodoro e il Museo della Pietà Rondanini)… e ancora tanti altri, innamorati di questa autentica icona milanese, che attraversa la città e la sua storia. Buon viaggio nella Milano di ieri e di oggi… in tram!