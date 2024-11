"L'ultimo sguardo di Yara", il romanzo di Giovanni Terzi tra sentimenti e atti processuali

Terzi si riferisce alla prova regina, quella del Dna: "Il giornalista Giangavino Sulas, a cui dedico il libro, in una telefonata al dipartimento del San Raffaele ha scoperto che quello che il Dn sul copro di Yara c'era, ma non c'era traccia di questo in Procura e in Tribunale... in realtà c’era tanto Dna e se non dai la possibilità del contraddittorio a un imputato non stai svolgendo in maniera corretta il tuo lavoro.