PrimanOia, fuori il secondo romanzo di Luca Azzini

Quando uscì Utili Catastrofi, il nostro terzo album, nei primi giorni di maggio del 1997, andò subito al numero 1 in classifica, una cosa incredibile. In quegli anni, i dischi si vendevano ancora per davvero, nella prima settimana superammo addirittura Vasco, ovviamente durò poco. Ricordo un’ospitata in un programma domenicale che trattava di calcio in cui prendemmo per il culo mamma Rai e la sua imposizione di farci esibire in playback, passando i quattro minuti del brano a cazzeggiare ostentatamente tra noi, parlottando del più e del meno, anziché andare dietro alla canzone. Ricordo che Dario, a gambe elegantemente accavallate sullo sgabello della batteria, si mise a compilare La Settimana Enigmistica in diretta nazionale. La spacciammo per avanguardia, degli Skiantos più cupi e accigliati, con la spocchia di chi ha poco più di vent’anni, in realtà eravamo solo dei coglioni arroganti. Ce la spassavamo sul serio, noi piccole rockstar di paese, piacevamo abbastanza anche alla severa critica che si era lasciata conquistare dalle nostre sonorità noise dallo slancio newyorkese mescolate a furiose accelerazioni punk, il tutto incastonato dalle parole preziose e taglienti di Massimo, per tutti Osso, il nostro cantante, la vera stella, volto e voce di quella generazione che non sentiva di appartenere a niente.