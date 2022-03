Madri, mogli, figlie: nell'8 Marzo di oggi le donne in guerra in Ucraina come nelle testimonianze di quasi 80 anni fa

Le lacrime e le paure, la sofferenza e la resistenza, il dolore nella lontananza e l'attesa nella speranza.

Allora, quasi ottant'anni fa, come nel presente. Sole e sotto le bombe, ieri come - purtroppo - oggi, con gli uomini lontani dalla famiglia, vittime anche loro della brutalità della guerra. Si intitola "Gli Internati Militari Italiani. Testimonianze di donne", l'ultimo lavoro per Ciesse Edizioni della docente, storica Silvia Pascale e Orlando Materassi, presidente nazionale Anei, Associazione Nazionale ex Internati, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico del progetto "Gli Internati Militari Italiani: testimonianze di donne, madri, fidanzate, mogli e figlie" (ne è responsabile Pascale), con l'Ambasciata a Roma della Repubblica Federale di Germania. Con questo volume, che nasce come Atti del Convegno internazionale sul tema, tenutosi a Treviso a dicembre, si accendono per la prima volta i riflettori su queste protagoniste silenziose e dimenticate dalla Storia, attraverso i loro inediti diari, le lettere, il vissuto. Un libro dal quale emerge con forza tutta la tragedia della guerra, spesso combattuta dietro le quinte, così come la stessa crudeltà si rinnova in Ucraina.