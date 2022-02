Le "Indomite" di Pénélope Bagieu tornano ma... in un unico volume

Coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale.

Sono le "Indomite" di Pénélope Bagieu, illustratrice francese classe 1982, che, con sensibilità e umorismo, racconta in trenta ritratti a fumetti personaggi femminili che la Storia ha relegato ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste. E, come rivela il sottotitolo, si tratta di "Storie di donne che fanno ciò che vogliono". Così, dopo il successo dei due volumi già pubblicati da BAO Publishing e andati esauriti in pochissimo tempo, l'opera dell'autrice francese torna in edizione integrale in un elegante unico volume. In libreria dal 3 marzo.