Libri, a settembre mercato editoriale in recupero: -7% rispetto al 2019

Buone notizie per il mondo dell'editoria: dopo il fondo toccato durante il lockdown, a settembre il Rapporto sullo stato del settore presentato dall'Aie conferma la lenta ma costante ripresa intravista già in estate. Il passivo per la varia, che comprende romanzi e saggi, passa alla cifra singola (-7%) rispetto al -11% di luglio. Migliora la situazione per i punti di vendita fisici - librerie e grande distribuzione organizzata - la cui fetta di mercato cresce di 5 punti percentuali e tocca il 57%.