I libri dell'era covid? Grazie alla copertina protettiva si possono igienizzare

Rientro a scuola significa anche nuovi libri di testo da comprare e usare tutti i giorni. Quest'anno la preoccupazione dei genitori non sarà solo acquistarli, ma anche assicurarsi che siano sanificati ogni giorno. Ovviamente utilizzare disinfettanti a base di alcol su carta e derivati, alla lunga, finisce per rovinare i libri. La soluzione può essere ricoprirli: CoLibrì System , da oltre dieci anni, permette di farlo in velocità e sicurezza.

Sanificare tutto il materiale scolastico - Quest'anno, oltre alle normali preoccupazioni scolastiche, i genitori dovranno prestare attenzione alle misure per evitare la diffusione del covid. Il Ministero della Sanità ha ricordato che sotto i 20 anni, la suscettibilità alla malattia è inferiore al 50%, ma le famiglie hanno comunque il compito di seguire alcune procedure. Tra queste, è importante sanificare lo zaino e i vari oggetti prima che siano utilizzati per i compiti, con particolare attenzione per i libri. L’Istituto Superiore di Sanità consiglia di utilizzare disinfettanti a base di alcol almeno al 70%, che rischiano però di rovinare carta e cartone.

A prova di disinfettante - La tecnologia CoLibrì permette di ricoprire i libri in pochi secondi portandoli in cartoleria: “Dato che è comprovata l’importanza di igienizzare le superfici, l’apporto di CoLibrì per i genitori è la possibilità di realizzare un gesto d’amore, come igienizzare libri e quaderni, ogni volta che serve, lasciando i libri intatti", spiega Aldo Farneti, fondatore e presidente di CoLibrì System. "I libri rivestiti con il nostro sistema si igienizzano con tutti i detergenti, anche con alcol puro, più volte al giorno. Al contrario, se si disinfetta direttamente il libro, anche se la carta è lucida, dopo poche applicazioni sarà rovinato, perché la carta è sempre porosa, assorbe il disinfettante e l’inchiostro tende a sciogliersi".



Le copertine che sorridono all'ambiente - "Ci tengo anche a ricordare che le copertine CoLibrì ECO sono realizzate con Polietilene Verde™- continua Farneti - Vuol dire che ogni kg di questo materiale elimina 3 kg di CO2. È una cosa bella da condividere con i ragazzi, perché le nuove generazioni sono molto sensibili ai temi ecologici. La nostra vicinanza ai genitori è quindi una scelta pratica, che include però anche valori importanti: le copertine rispondono alle esigenze di sicurezza e igiene, ma anche al desiderio di sostenibilità”.