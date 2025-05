“Lettere alla Camera”, la mostra di Lorenzo Marini alla Camera dei Deputati

Nel cuore di Montecitorio, le opere di Lorenzo Marini mettono in scena l’alfabeto come materia viva, fluida, plastica. Le lettere si fanno corpo e gesto, struttura e narrazione, perdendo ogni funzione meramente strumentale per trasformarsi in protagoniste di un’esplorazione visiva e concettuale sul linguaggio, la comunicazione e il potere espressivo della scrittura. Non si tratta solo di arte visiva, ma di una riflessione radicale sul ruolo che il linguaggio gioca nella costruzione del pensiero democratico. La scelta di esporre queste opere alla Camera non è casuale. Proprio in questo luogo, dove le parole sono strumenti di mediazione politica, confronto e decisione, la Typeart di Marini acquista un senso ulteriore: diventa emblema della libertà di espressione e della complessità del dibattito democratico. In un’epoca segnata da sintesi affrettate e semplificazioni comunicative, questa mostra ci ricorda la potenza e la fragilità del linguaggio.