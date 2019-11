Katia Follesa e Angelo Pisani: il loro amore bizzarro nel libro "Diciamoci tutto"

Katia Follesa e Angelo Pisani descrivono la loro vita di coppia nel libro edito Mondadori " Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo) ". E lo fanno fin dal primo incontro. I due comici svelano nero su bianco e a quattro mani e due voci come la sincerità sia il segreto del loro sentimento duraturo che "ne ha passate tante". Due persone diverse, con caratteri agli antipodi e spesso in conflitto ma perdutamente innamorate e, con l'arrivo della piccola Agata, unite in una famiglia.

Il romanzo è la fotografia di una storia d'amore fra due quarantenni: bizzarra, fatta di alti e bassi e momenti difficili. Katia e Angelo ci portano dentro la loro vita di coppia attraverso i loro punti di vista. Ai lettori scelgono di raccontare tutto, anche quello che non si sono mai detti: dal ricordo del primo incontro, alle emozioni contrastanti e le paure fino agli sbagli che hanno reso la loro unione sempre più forte.

La sincerità però è la vera protagonista di questo romanzo e soprattutto la colonna portante del loro rapporto, la "personalissima strada" che hanno scelto di percorrere quando hanno deciso di fare le "cose sul serio". La coppia non nega di aver oscillato da momenti di romanticismo puro a distacchi bruschi, ma poi riconosce come l'amore e la fiducia reciproca abbiano vinto su ogni avversità. Ora sono genitori, una famiglia normale che però cammina unita sulla via dell'autenticità.

In questo libro si sorride e d'altronde non ci si poteva aspettare altro da una coppia di comici, ma si impara allo stesso tempo. Katia e Angelo ci aprono la porta di casa e del loro intimo per poterci immergere nel quotidiano di una coppia di "strambi", imperfetti come tutti ma alla continua ricerca della verità insostituibile ricetta per la felicità.

Una piccola anticipazione per i lettori di Tgcom24:

Diciamoci tutto (altrimenti ci lasciamo)

Katia Follesa, Angelo Pisani

Mondadori

144 pagine

17 euro