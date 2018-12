Katia Follesa a “Verissimo”: “Separazione con Angelo è stata necessaria, ora ci amiamo più di prima”

Coppia sul palco e anche sulla vita. Katia Follesa e Angelo Pisani, che abbiamo imparato a conoscere come duo comico su molti palcoscenici italiani, oggi sono anche compagni di vita. Un percorso non lineare quello di Katia e Angelo, e sono loro stessi a raccontarlo a “Verissimo”: “Siamo stati insieme, poi però per due anni ci siamo separati e bisogna dire che ci è servito. Ora siamo più innamorati di prima e abbiamo ritrovato un nostro equilibrio”. In casa, da 9 anni, c’è anche Agata, la figlia: “Si vergogna un po’ di me -scherza Katia con Silvia Toffanin -mentre per lei il papà è molto più figo”. E un regalo per Agata potrebbe essere un fratellino: “Ci stiamo pensando”.