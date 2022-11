Jago, Banksy, TvBoy (e non solo), l'arte controcorrente in mostra a Bologna

E.T. Extraterrestre, a Milano una mostra per i 40 anni

TvBoy, Love in the time of Covid, Tecnica mista su tela, 200x100 cm, 2020, Pop House Gallery

Jago, Apparato Circolatorio, 2017, Ceramica, 30x15x15 cm - 30 pz, Photo by Jago, © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Taste of Liberty, Marmo, 80x25x15 cm, 2019, Pop House Gallery © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Habemus Hominem, 2009 / 2016, Marmo, 60x35x69 cm, Photo by Jago © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Venere, 2018, Marmo, 70x70x193 cm, Photo by Jago © JAGO, by SIAE 2022

TvBoy, Love in the time of Covid, Tecnica mista su tela, 200x100 cm, 2020, Pop House Gallery

Jago, Apparato Circolatorio, 2017, Ceramica, 30x15x15 cm - 30 pz, Photo by Jago, © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Taste of Liberty, Marmo, 80x25x15 cm, 2019, Pop House Gallery © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Habemus Hominem, 2009 / 2016, Marmo, 60x35x69 cm, Photo by Jago © JAGO, by SIAE 2022

Jago, Venere, 2018, Marmo, 70x70x193 cm, Photo by Jago © JAGO, by SIAE 2022

La mostra a Palazzo Albergati

"Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente" si articola in un dialogo in 4 sezioni, in cui il visitatore è accompagnato in un percorso tra i differenti artisti, mirato a far emergere le corrispondenze tra i diversi orientamenti. Le prime tre sezioni sono monografiche, ognuna dedicata rispettivamente ai tre principali artisti che hanno saputo sovvertire le regole dell'arte. Il percorso si apre con Jago, la cui ricerca affonda le radici nelle tecniche tradizionali ma che, allo stesso tempo, instaura un rapporto con il pubblico tramite video e social network. Si prosegue con le opere di Banksy, probabilmente lo street artist più controverso al mondo, che ha creato una sottocultura a sé stante e che è stato capace di generare nuovi impatti ideali e simbolici rappresentando con rapidità e immediatezza le questioni scottanti dell’attualità globale. Si passa quindi a TvBoy, uno degli street artist più riconoscibili con i suoi riferimenti culturali da ricercare proprio nel bombardamento televisivo da cui con ironia ci invita a smarcarci. A questi tre nuclei si uniscono poi, nell'ultima sezione, molte altre opere di varie generazioni di artisti che da loro hanno preso ispirazione e spunto.



Le opere in mostra

A Palazzo Albergati sono in mostra le opere più significative di ciascun artista. Troviamo la Girl with Baloon e Bomb Love di Banksy; ma anche Apparato circolatorio e Memoria di sé di Jago e la serie dei baci e quella degli eroi di TvBoy. Accanto a questi capolavori sono presenti il celebre manifesto Hope di Obey, un esemplare della Mona Linesa di Mr. Brainwash, La ragazza con l’orecchino di perla di Ravo, il celeberrimo Not this “game” di Laika e la serie delle Santa Suerte di Pau.



La mostra, con il patrocinio del Comune di Bologna, è prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione di Piuma, Pop House Gallery e Apapaia.