Banksy a Venezia contro le navi in Laguna (e i vigili lo cacciano)

Siamo un Paese sfortunato: per una volta che i vigili fanno rispettare il divieto agli abusivi di esporre per strada chi ti cacciano? Banksy, probabilmente il più famoso se non il più importante artista vivente di cui nessuno conosce l'identità. Ebbene sì, Banksy aveva creato una installazione delle sue per protestare contro le grandi navi nella Laguna ma ha potuto esporre per poco perché è intervenuta la polizia municipale e lo ha fatto allontanare, ignari - i vigili - di chi stessero cacciando.