Gb, il writer Banksy è tornato: rivendicata una serie di opere con un video sui social

Mentre un uomo incappucciato passeggia lungo la spiaggia munito di ombrellone e telo mare, un roditore disegnato sul muro lo osserva sorseggiando un cocktail su uno sdraio. Il misterioso writer Banksy è tornato a far parlare di sé e ha deciso di farlo patendo dai topi, uno dei suoi temi ricorrenti, che lo hanno reso celebre nel mondo dell'arte urbana ma non solo. Con un post su Instagram dal titolo " A great Britain spraycation ", l'artista ha rivendicato una serie di opere apparse durante l'estate nella parte orientale dell'Inghilterra.

Provocatorio, come suo solito, nel porre l'attenzione su temi di grande importanza sociale, affidandosi alla semplicità di immagini quasi totalmente in bianco e nero. Riscaldamento globale, sfruttamento delle risorse e l'incertezza di un futuro per quelle parti di mondo colpite dalla povertà. Ed ecco quindi apparire un bambino intento a costruire castelli di sabbia con un piede di porco, o la protesta dei paguri contro il caro affitto dei "gusci di lusso". Immagini che affascinano per la loro bellezza ma anche capaci di gettare le basi per una riflessione sui cambiamenti necessari per migliorare il nostro futuro.