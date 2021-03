Detenuto evade dall'ex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde): per gli esperti è opera di Banksy

Per i media britannici si tratta di un chiaro tributo al grande scrittore Oscar Wilde, che venne incarcerato per una relazione omosessuale proprio in quella prigione tra il 1895 e il 1897. L'esperienza dietro le sbarre è stata immortalata dalla sua poesia "Ballad of Reading Gaol", che rifletteva sulla brutalità del sistema penale vittoriano.

La prigione è abbandonata dal 2013 ed è stata messa in vendita dal governo nel 2019. In un primo momento sembrava che il complesso sarebbe stato acquistato da un gruppo edilizio per farne appartamenti. L'accordo è fallito e il municipio di Reading si è fatto avanti con l'offerta di trasformarlo in un centro artistico.