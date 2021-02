"Italiana", storia e leggenda della prima donna che ha combattuto per la nascita dell'Italia

Ufficio stampa

Giuseppe Catozzella, vincitore del Premio Strega Giovani 2014 con "Non dirmi che hai paura", ricostruisce in "Italiana" per Mondadori le vicende di Maria Oliverio, la prima italiana che ha

combattuto perché l'Italia nascesse davvero. In un romanzo vivo, lo scrittore mescola documenti e leggenda, rovescia la sua immaginazione nella nostra, disegna dramma familiare e dramma storico ed evoca l’epica grandezza di una guerra quasi ignorata, una guerra civile combattuta in un mulinare di passione, sangue e speranza, come nella tradizione dei poemi cavallereschi, del melodramma e del cinema americano. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a Casole, nella Sila calabrese, da famiglia poverissima.