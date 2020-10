"In provincia si sogna sbagliato": il romanzo di Marco Bocci sulla provincia italiana e i sogni infranti

La sua stanza nella casa di famiglia a Fantignole, paesino nella provincia umbra, inizia a star stretta a Mirko, che sogna le telecamere del cinema. Si sente nato per qualcosa di diverso e di più grande. Lo sente e lo comunica a chiunque, col sorriso e l'allegria. E' nato col bisogno di apparire, con quell'egocentrismo che appartiene ad un attore o, quanto meno, ad un aspirante attore. Mirko in cuor suo attore lo è già, ha solo bisogno di una conferma e di mostrarlo a tutti i suoi concittadini. Opposta è invece la visione del fratello, Pietro, che ha sempre amato Fantignole, dove lavora la terra e aiuta il padre in officina. La provincia italiana e i sogni infranti dei due fratelli sono i temi al centro del romanzo " In provincia si sogna sbagliato " scritto da Marco Bocci e edito da Mondadori.

Pietro e Mirko sono il giorno e la notte: mentre uno osserva la terra che lavora, l'altro volge lo sguardo al sole dei suoi sogni di gloria. Ma il sole, se lo si fissa troppo, rischia di accecare e Mirko, nell'inseguire in modo ossessivamente la celebrità, finirà per far scontrare il suo mondo ambizioso e velleitario con quello concreto e pragmatico di Pietro. A volte per evitare di farsi del male non basta neanche essere fratelli.

Il nuovo romanzo dell'attore e regista Marco Bocci è un racconto appassionato sull'illusione di inseguire una felicità che appare lontana come un miraggio e, invece, è talmente vicina che non ci accorgiamo di averla a portata di mano.

L'autore - Marco Bocci è regista e attore di teatro, cinema e televisione. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d'Arte Drammatica "La Scaletta" di Roma ed è stato allievo di Luca Ronconi. Ha recitato nei lungometraggi "I cavalieri che fecero l'impresa", "Los Borgia", "C'è chi dice no", "Scusate se esisto!". In TV è stato, tra gli altri, Walter Bonetti in "K2", il commissario Scialoja in "Romanzo criminale - La serie" e Domenico Calcaterra in "Squadra antimafia - Palermo oggi". Nel 2016, ha pubblicato il suo primo romanzo "A Tor Bella Monaca non piove mai".

L'anteprima per i lettori di Tgcom24:

IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO

di Marco Bocci

Mondadori

216 pagine

Prezzo: 18€