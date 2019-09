Il realismo visionario di Andrey Esionov approda a Roma

Il maestro indiscusso dell'arte figurativa russa contemporanea Andrey Esionov approda da Mosca a Roma con quasi 100 opere tra acquerelli e disegni. La mostra "Realismo Visionario. Gli acquerelli di Andrey Esionov" è allestita, dal 26 settembre al 25 gennaio, nei Musei di San Salvatore in Lauro ed è organizzata in collaborazione con l'Accademia Russa di Belle Arti, sotto la direzione del curatore Marco Di Capua. Per i visitatori l'occasione di scoprire le ricerche artistiche del talentuoso maestro russo, membro dell'Accademia Russa di Belle Arti, che trasforma la quotidianità in una dimensione "altra", simbolica e favolosa.

Esionov è tornato all'arte soltanto nel 2010, consacrandosi a pieno alla pittura, dopo 20 anni dedicati all'imprenditoria. "Questo ritorno - ammette - è stato come riprendere a respirare". Numerosi i prestigiosi riconoscimenti: le sue opere sono ospitate in raccolte museali a Mosca (Moscow Museum of Modern Art), San Pietroburgo (Museo di Stato Russo), Firenze (Accademia delle Arti del Disegno), Kazan (Museo Statale di Belle Arti della Repubblica del Tatarstan), Tashkent (Museo delle Arti dell'Uzbekistan) e in molte altre città.

La sua notorietà si fonda sulla serie dei ritratti ad olio su tela di intellettuali russi: lo scrittore Vladimir Voinovich, i registi cinematografici Petr Todorovsky ed Eldar Ryazanov, il campione mondiale di scacchi Anatoly Karpov, il presidente dell'Urss Michail Gorbaciov. La tecnica prediletta è l'acquerello e l'impeccabile esecuzione diventa la via per il superamento della realtà stessa, in una sorta di rappresentazione visionaria.



Nelle opere esposte nei Musei di San Salvatore in Lauro nel Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni in Roma sono ricreati istanti di vita, sospesi tra la raffigurazione realistica e una dimensione "altra", simbolica e favolosa. Tutto appare come un riflesso fugace del quotidiano che si tramuta in qualcosa di straordinario.



L'ispirazione arriva dai propri viaggi in Europa, dai cambiamenti epocali e dagli avvicendamenti politici dell'ex Unione Sovietica, dall'artista vissuti in prima persona: passanti, pittori di strada, bambini e animali i protagonisti del suo mondo in un'umanità in costante movimento.