I disegni di Pietro Pacciani in mostra a Venezia, il ricavato andrà in beneficenza

Undici disegni fatti in carcere da Pietro Pacciani , da autoritratti a riproduzioni di animali, saranno in mostra a Venezia a partire dal 20 settembre . Il contadino, ritenuto dagli inquirenti il mostro di Firenze , durante la sua detenzione ha sviluppato una particolare "sensibilità" dimostrandosi abile nel dipingere, tanto da mettere su una mostra con le sue opere: 150 le copie in vendita, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L'iniziativa è della galleria "Venice Faktory" che ha chiamato l'evento One solo show: i disegni, nessuno osceno in quanto la gran parte è finita sotto sequestro da parte della magistratura, riproducono per lo più animali e fanno parte della proprietà di un criminologo che ha seguito Pacciani come consulente della difesa durante le fasi processuali per i sette duplici omicidi che gli erano stati addebitati. La mostra sarà allestita dal 20 settembre al 20 ottobre e su disposizione dello stesso Pacciani, gli originali non possono essere venduti. Sono state realizzate delle copie e, sempre stando alle indicazioni delll'artista, il ricavato sarà donato all'ospedale Meyer di Firenze.