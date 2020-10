"Il fuoco non uccide un drago", il libro di James Hibberd sul dietro le quinte della serie "Il Trono di spade"

ARCOBALENO F.C.

Poco più di un anno fa usciva l'ultimo episodio della serie firmata HBO "Il Trono di Spade". Arrivato in tv per la prima volta nel 2011, ha catturato il pubblico per otto anni e rispettive stagioni diventando il numero uno delle serie televisive. Ora, dopo nove anni di ricerche, il giornalista James Hibberd ha raccontato in un nuovo libro tutto quello che c'è da sapere sul dietro le quinte di "Game of Thrones". Si troveranno poi anche i momenti precedenti all'uscita di GOT come la scelta degli attori e le loro idee sullo svolgimento delle scene, ma anche interviste rivelatrici, foto rare del dietro le quinte e un accesso senza precedenti ai creati, al cast e alla troupe. E' il racconto della storia ufficiale e definitiva della serie televisiva "Il Trono di Spade", dalla nascita all'imprevedibile, turbolenta e a tratti quasi impossibile da realizzare. L'unico limite alla storia, infatti, come racconta nel libro, era l'immaginazione del suo autore, che di immaginazione ne ha davvera molta.