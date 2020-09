"Game of Thrones", i particolari piccanti del disastroso pilot mai andato in onda

L'adattamento di "Game of Thrones" dalle pagine di George R.R. Martin al piccolo schermo è stato arduo e problematico. Gli sceneggiatori David Benioff e Dan Weiss hanno costruito una serie fantasy ad alto budget che ha rischiato di deragliare subito all'inizio perché la puntata pilot (girata nel 2009) era orribile e senza senso. I segreti dell'episodio mai andato in onda sono contenuti nel libro "Fire Cannot Kill a Dragon". che svela alcuni particolari piccanti, dalla scena di sesso tra Khal Drogo e Daenerys alla "reazione" inattesa di un cavallo...

Il prossimo 6 ottobre sarà pubblicato "Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series", scritto da James Hibberd e in cui sono presenti interviste ai vari attori, agli showrunner David Benioff e Dan Weiss e agli altri membri della troupe. Negli estratti pubblicati da Entertainment Weekly, George R.R. Martin ha rivelato inoltre alcuni dettagli sull'episodio pilota, che aveva alcune notevoli differenze rispetto a quello che effettivamente si vede in “Winter is coming”, prima puntata della serie, quasi totalmente rigirata oltre un anno dopo.

Ad esempio Cersei e Jaime Lannister non erano stati indicati come gemelli ma come semplici fratelli, gli Estranei parlavano tra di loro una strana lingua primordiale e Khal Drogo aveva una scena di sesso consensuale con Daenerys (interpretata all'inizio da Tamzin Merchant): "Nella versione con Emilia Clarke è uno stupro, mentre nel mio libro non lo è", ha dichiarato lo scrittore. "E non era uno stupro neanche nella scena che girammo con Tamzin Merchant. Si trattava di seduzione. Dany e Drogo non parlano la stessa lingua e le uniche parole che conoscono sono 'sì' o 'no'. Lei è un po' spaventata, ma anche un po' eccitata, mentre Drogo è molto premuroso. In origine era una versione abbastanza fedele", ha raccontato Martin.

Lo scrittore è stato sul set di quel disastroso pilot e ha rivelato anche dei problemi avuti dalla troupe con una puledra. Prima in una scena con in groppa Daenerys non è riuscita a saltare su un fuoco e poi ha interrotto una scena molto intima, rivelando di essere un cavallo maschio: "Eravamo vicino a un piccolo ruscello. Hanno legato i cavalli agli alberi, Jason Momoa e Tamzin erano nudi per una scena di sesso. E improvvisamente il ragazzo della troupe video inizia a ridere. La puledra non era affatto una puledra. Era un puledro. Ed era visibilmente eccitato guardando questi due umani. C'era questo cavallo sullo sfondo con questo enorme pene".

