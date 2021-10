"Il cercatore di luce": Segantini e la sua travolgente vicenda umana nel nuovo romanzo di Carmine Abate

Ufficio stampa

Ne "Il cercatore di luce", il nuovo romanzo epico e visionario di Carmine Abate per Mondadori, lo scrittore Premio Campiello 2012 torna a raccontare un'appassionante storia familiare e vi intreccia con maestria la straordinaria avventura esistenziale e artistica di uno dei nostri più grandi pittori, massimo esponente del divisionismo: Giovanni Segantini. E con l’autorevolezza di chi li conosce nelle più segrete profondità, Abate, originario di un paese arbëresh della Calabria ma residente in Trentino, dopo aver vissuto ad Amburgo, si muove in luoghi lontani, ma dalla identica, struggente meraviglia: dal Trentino di Arco e della Scanuppia, paradiso naturale degli urogalli, alle altezze sublimi di Maloja, all’altopiano della Sila, monumento alla bellezza nel cuore del Mediterraneo.