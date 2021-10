L’amore fa parte del suo lavoro ormai da anni, da quando nel 1996 è entrata a far parte della redazione di "Uomini e Donne", l'iconico show televisivo dedicato alla ricerca dell'anima gemella. Oggi, Raffaella Mennoia, storica autrice televisiva di Canale 5, per la prima volta racconta l'amore in un libro: "Cupido spostati" è il suo romanzo d'esordio, in libreria dal 21 ottobre.