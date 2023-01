"I giorni della libertà": dalla penna di Alessandro Milan un grande affresco di uomini e donne protagoniste della Storia

A pochi giorni dal 27 gennaio, il Giorno della Memoria, un grande racconto collettivo che parla di noi e del nostro passato.

"I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l'Italia" di Alessandro Milan per Mondadori è un racconto vero di uomini e donne che diventano protagonisti quasi oscuri e silenziosi nel periodo più buio della storia recente del nostro Paese, quello della Resistenza al nazifascismo.



T utto inizia con una pietra d'inciampo vicino casa. Milan, giornalista di Radio24 e scrittore, presidente dell'associazione Wondy Sono Io , la scorge in un giorno di ottobre, quasi per caso. Riporta il nome di Angelo Aglieri, impiegato de Il Corriere della Sera , arrestato nel maggio 1944 con l'accusa di aver introdotto in redazione una bomba a mano, poi condotto al carcere di San Vittore e da qui deportato al campo di Fossoli. Determinato a ricostruirne la storia, Milan inizia la sua ricerca. A quella vicenda però se ne intrecciano presto molte altre: la storia di chi allora era soltanto unno, come Sergio Temolo, e perse il padre per mano fascista il 10 agosto 1944 nell'eccidio di piazzale Loreto, o di chi mise a disposizione il proprio coraggio, come Carmela Fiorili, portinaia del palazzo in viale Monza 23 – noto come il "Casermone" –, staffetta partigiana insieme alla figlia, Francesca, e per mesi punto di riferimento sicuro per la resistenza meneghina.