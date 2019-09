In "Due milioni di baci" Alessandro Milan torna a raccontare gioie e dolori di un padre rimasto solo a crescere due figli

Ricordare ogni giorno "l'importanza di dare baci alle persone che amiamo". Così Alessandro Milan, giornalista di Radio24 e già autore di "Mi vivi dentro", torna in libreria dal 10 settembre con un nuovo romanzo di resilienza, "Due milioni di baci", edito da De Agostini Planeta.



Una seconda occasione, per lui, di raccontare le sue emozioni, le gioie e i dolori di un padre rimasto solo a crescere due figli, dopo la tragica scomparsa della moglie, Francesca Del Rosso. Senza dimenticare che "baciando, si vive".



I baci materni dell'infanzia e i baci mancati, dunque, quelli che rimarcano una distanza e quelli di Giuda, in un romanzo intenso, tra lacrime e sorrisi, un piccolo grande gesto di resilienza.