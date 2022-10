Hypericon, le vibrazioni della giovinezza dalla matita di Manuele Fior 

E con lui la sensazione che il meglio debba ancora venire". La meravigliosa storia d’amore tra Ruben e Teresa, nella Berlino di fine anni Novanta, si alterna con quella di Howard Carter che, nello scetticismo generale, nel 1922 porta alla luce la tomba di Tutankhamen avvolta nell’oscurità da oltre tremila anni. Il tutto racchiuso nel nuovo attesissimo graphic novel di uno dei più grandi autori di fumetto contemporanei, Manuele Fior, apprezzato in Italia e all'estero. Con "Hypericon" (pubblicato da Coconino Press-Fandango), come già fatto in "Cinquemila chilometri al secondo" (sempre Coconino Press, che ha vinto il premio Fauve d'Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême 2011), la matita di Fior torna a raccontare le vibrazioni della giovinezza, le inquietudini del cuore, i legami più forti dello scorrere del tempo.

La trama di Hypericon di Manuele Fior - La vita di Teresa è sempre stata una larga e confortevole linea retta. Un’autostrada che l’ha portata, nell’ammirazione generale, a centrare puntualmente tutti gli obiettivi che si era prefissa. E non è un caso se è stata scelta proprio lei, come assistente scientifica per l’allestimento della grande mostra a Berlino del tesoro di Tutankhamen.

La linea retta, invece, è del tutto assente nella personalissima geometria di Ruben, giovane e velleitario artista italiano. Per lui, come per tanti coetanei, Berlino alla fine degli anni Novanta è un enorme parco giochi. Un labirinto magico disseminato di opportunità, in cui perdersi è facile e divertente.

Quando Teresa e Rubens si incontrano, il destino cambierà per sempre la traiettoria delle loro esistenze. "Hypericon", in uscita a novembre, è tra le novità Strenne 2022 di Coconino Press-Fandango.

Hypericon

di Manuele Fior

Coconino Press / Coconino Cult

Pagine: 128 a colori

€ 24