"Resistere!", arriva in Italia la graphic novel ucraina che nel 2017 aveva profetizzato la guerra

Arriva in Italia nelle edicole "Resistere!", saga ambientata in un passato alternativo, realizzata in Ucraina nel 2017, ma che è diventata drammaticamente profetica dopo lo scoppio della guerra il 24 febbraio.

La graphic novel, in due volumi, edita da Dumas, tra armi futuristiche e ambientazioni steampunk, ha infatti anticipato, anche con dettagli sbalorditivi, le dinamiche del conflitto in corso e la determinazione con cui gli ucraini si sarebbero opposti all'invasore russo. Alcune pagine saranno in mostra al WOW Spazio Fumetto di viale Campania a Milano dal 25 giugno (alle 16 dello stesso giorno la presentazione del volume, con i tre autori, Oleksandr Filipovich, Viacheslav Buhaiov, Denis Fadieiev in collegamento dall'Ucraina) all'11 settembre.