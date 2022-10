"Nella mente di Sherlock Holmes", nella graphic novel di Liéron e Dahan il detective è alle prese con un complotto e un mago

Questa volta, il noto detective di Londra è alle prese con un complotto che vede coinvolto un mago dai poteri in apparenza inspiegabili. Nei romanzi di Conan Doyle , Watson poteva osservare solo il volto di Sherlock Holmes. Ma in questa indagine senza precedenti siamo trascinati letteralmente nella mente del geniale investigatore, seguiamo il filo dei suoi ragionamenti e attraversiamo l'architettura del suo mondo segreto.

La trama -

Una semplice diagnosi medica pronunciata dal dottor Watson rivela risvolti inaspettati. E il ritrovamento di una polvere misteriosa sugli abiti del paziente insieme al biglietto per uno spettacolo molto particolare spingono Sherlock Holmes a far luce su un complotto molto più grande che vede coinvolto un perfido mago dai poteri in apparenza inspiegabili…





Gli autori - Cyril Liéron

Benoit Dahan

, disegnatore, ha lavorato per numerose serie e riviste. "Nella mente di Sherlock Holmes" è il primo lavoro in cui, oltre ai disegni, si è occupato anche dei testi. Ha vinto il premio BDGESTArt 2019 per la miglior copertina.è sceneggiatore, designer e colorista. Dopo aver studiato Arti Grafiche all'ESAG, ha collaborato con "Le Monde", "Libération", "Le Point", dedicandosi anche ai libri per bambini.

